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Бруну Фернандеш – о ситуации в «МЮ»: «Многое нужно исправлять»

08 Мая 2022 • 01:38 Комментировать
Брайтон
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признался, что его беспокоит нынешнее положение дел в клубе.

В начале апреля португалец подписал новое долгосрочное соглашение с «Юнайтед», о чём, вероятно, успел пожалеть в связи с последними результатами команды.

«Прежде чем подписать новый контракт, я тщательно всё обговорил с клубом. Думаю, наше будущее может быть успешным, но, как показал этот сезон, абсолютно очевидно, что многое нужно исправлять», – цитирует 27-летнего атакующего полузащитника журналист Фабрицио Романо.

Бруну Фернандеш провёл 45 матчей во всех турнирах нынешней кампании за «Манчестер Юнайтед», отметившись 10 голами и 14 голевыми передачами.

В следующем сезоне «красные дьяволы» не сыграют в Лиге чемпионов, поскольку за тур до финиша чемпионата лишились математических шансов на место в четвёрке сильнейших.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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окончен Брайтон 4:0 Манчестер Юнайтед 2.85 3.35 2.50
окончен Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм 1.45 4.90 6.60
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08.05  16:00 Лестер ... Эвертон 2.22 3.45 3.35
08.05  16:00 Норвич ... Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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