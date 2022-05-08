Бруну Фернандеш – о ситуации в «МЮ»: «Многое нужно исправлять»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш признался, что его беспокоит нынешнее положение дел в клубе.

В начале апреля португалец подписал новое долгосрочное соглашение с «Юнайтед», о чём, вероятно, успел пожалеть в связи с последними результатами команды.

«Прежде чем подписать новый контракт, я тщательно всё обговорил с клубом. Думаю, наше будущее может быть успешным, но, как показал этот сезон, абсолютно очевидно, что многое нужно исправлять», – цитирует 27-летнего атакующего полузащитника журналист Фабрицио Романо.

Бруну Фернандеш провёл 45 матчей во всех турнирах нынешней кампании за «Манчестер Юнайтед», отметившись 10 голами и 14 голевыми передачами.

В следующем сезоне «красные дьяволы» не сыграют в Лиге чемпионов, поскольку за тур до финиша чемпионата лишились математических шансов на место в четвёрке сильнейших.