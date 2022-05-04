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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Манчестер Юнайтед» может оказаться в «Роме»

04 Мая 2022 • 23:23 Комментировать
Брайтон
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Манчестер Юнайтед
2.75 3.45 2.50
07.05 19:30

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака может перебраться в чемпионат Италии.

Согласно более ранним сообщениям СМИ, Уан-Биссака входит в число игроков, которые могут быть проданы после прихода на пост главного тренера Эрика тен Хага. По данным The Sun, среди претендентов на 24-летнего англичанина появилась римская «Рома», которую возглавляет экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

В услугах фулбека «красных дьяволов» также заинтересован «Кристал Пэлас», за который он выступал до перехода в «Юнайтед».

Аарон Уан-Биссака провёл 26 матчей в нынешнем сезоне, не отметившись результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Манчестер Юнайтед Аарон Уан-Биссака
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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