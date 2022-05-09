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Стало известно, что ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с Криштиану Роналду

09 Мая 2022 • 05:18 Комментировать
Брайтон
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

В 2006 году Рууд ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед» после пяти лет, в течение которых он был главной ударной силой клуба. Официально он сделал это будучи недовольным тем, что его не поставили в основу на один из матчей клуба в малозначительном турнире, но, как сообщил в своей книге близкий друг бывшего наставника «Манчестер Юнайтед» Алистер Кэмпбелл, причина была чуть другой.

По словам Кэмпбелла, причиной стала ссора с Роналду после того, как ван Нистелрой сделал достаточно бестактный жест в отношении португальца.

- Все случилось, когда Нистелрой в каком-то странном душевном порыве вдруг сказал Криштиану, что нашел ему нового отца в лице Карлуша Кейруша. А родной отец Роналду был алкоголиком и помер от выпивки. Когда об этом узнал сам Карлуш, он попросил ван Нистелроя проявлять больше тактичности. А вот Роналду так и не простил голландца, - написал Кэмпбелл.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Карлуш Кейруш Рууд ван Нистелрой
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