Фернандеш: «Они переиграли нас»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал дома «Манчестер Юнайтед», и в этой игре «чайки» смогли забить в ворота прославленных гостей целых четыре мяча. При этом гости так и не смогли отличиться и забить хотя бы гол престижа.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал итоги матча. По его словам, команда сыграла недостаточно хорошо.

- Результат показывает - мы недостаточно хороши. Они переиграли нас. Они лучше прессинговали, они заслужили этот результат. Нам не хватило всего понемножку - точности, менталитета, техники. Нам надо разобраться с этим, проигрывать так стыдно, - цитирует Фернандеша Sky Sports.