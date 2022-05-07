«Манчестер Юнайтед» провёл свой худший сезон за всю историю АПЛ

«Манчестер Юнайтед» ещё никогда не выступал настолько безуспешно в чемпионате Англии с момента его образования в современном виде.

После 37 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали всего 58 очков. Таким образом, даже в случае победы в последнем туре команда установит личный антирекорд по набранным очкам в чемпионате, поскольку уже не сможет превзойти предыдущий худший показатель (64 очка в сезоне 2013/14, первом после ухода Сэра Алекса Фергюсона с должности главного тренера).

В сегодняшней игре «Юнайтед» был разгромлен «Брайтоном» (0:4), лишившись шансов на финиш в лигачемпионской четвёрке и обновив собственный антирекорд по пропущенным голам в чемпионате за сезон.