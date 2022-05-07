Рангник прокомментировал разгром «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:4

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал своё разочарование после поражения от «Брайтона» в рамках АПЛ (0:4).

«Мы выступили просто ужасно. С первой и до последней минуты всё делалось недостаточно хорошо. Нам остаётся лишь извиниться за такую игру и столь унизительный результат, – сказал Рангник в послематчевом интервью Sky Sports. – В прошлой игре [против «Брентфорда», победа 3:0] всё было совершенно по-другому, а сегодня мы давали сопернику слишком много времени и пространства. Мы просто не могли их остановить.

Не думаю, что команда проигнорировала план на игру, но мы просто не смогли ничего противопоставить оппонентам. Если играть подобным образом против такой технически одарённой команды, как «Брайтон», вы будете наказаны», – заявил специалист.