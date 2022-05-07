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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник прокомментировал разгром «Манчестер Юнайтед» со счётом 0:4

07 Мая 2022 • 22:03 Комментировать
Брайтон
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказал своё разочарование после поражения от «Брайтона» в рамках АПЛ (0:4).

«Мы выступили просто ужасно. С первой и до последней минуты всё делалось недостаточно хорошо. Нам остаётся лишь извиниться за такую игру и столь унизительный результат, – сказал Рангник в послематчевом интервью Sky Sports. – В прошлой игре [против «Брентфорда», победа 3:0] всё было совершенно по-другому, а сегодня мы давали сопернику слишком много времени и пространства. Мы просто не могли их остановить.

Не думаю, что команда проигнорировала план на игру, но мы просто не смогли ничего противопоставить оппонентам. Если играть подобным образом против такой технически одарённой команды, как «Брайтон», вы будете наказаны», – заявил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Брайтон
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окончен Челси 2:2 Вулверхэмптон 1.35 5.00 10.50
окончен Брентфорд 3:0 Саутгемптон 2.15 3.45 3.35
окончен Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд 1.63 4.00 5.50
окончен Брайтон 4:0 Манчестер Юнайтед 2.70 3.45 2.60
Идет 45 минута Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм 1.46 5.00 6.60
08.05  16:00 Арсенал ... Лидс 1.44 5.00 6.80
08.05  16:00 Лестер ... Эвертон 2.22 3.45 3.35
08.05  16:00 Норвич ... Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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