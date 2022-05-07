Рангник: «В январе «МЮ» отказался от Влаховича»

Исполняющий обязанности тренера «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о том, что его клуб в январе отказался подписывать нападающего Душана Влаховича, который в итоге перебрался из «Фиорентины» в туринский «Ювентус».

«Зимой мы не могли найти очевидный вариант для усиления атаки, я могу вспомнить всего три имени. Луис Диас сейчас в «Ливерпуле», Хулиан Альварес летом будет в «Манчестер Сити». Также был вариант с Душаном Влаховичем», – заявил Рангник на пресс-конференции.

Напомним, что в январе Влахович стал четвёртым самым дорогим футболистом в истории «Ювентуса». В туринском клубе серб не отмечается такой же результативностью, которую показывал в «Фиорентине».