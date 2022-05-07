«Брайтон» одержал свою самую крупную победу в АПЛ

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал дома грозный «Манчестер Юнайтед», и в этой игре «чайки» смогли забить в ворота прославленных гостей целых четыре мяча. Это была поистине сенсационная победа, ведь перед этим «Брайтон» проиграл «красным дьяволам» восемь матчей кряду. Более того, эта победа стала самой крупной за все время выступлений «чаек» в высшей лиге английского футбола. Это произошло в 356-м матче команды. Благодаря этому громкому успеху «Брайтону» удалось подняться на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 36 сыгранных матчей.