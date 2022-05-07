«Ювентус» – фаворит в борьбе за Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба склоняется к переходу в туринский «Ювентус».

Интерес к французскому полузащитнику также проявляет «ПСЖ». Кроме того, свой ход может сделать и «Манчестер Сити».

Однако, как информирует Football-Italia, наилучшие шансы на подписание Погба остаются у «Ювентуса». Агент игрока Винченцо Райола на этой неделе провёл встречу как с представителями парижского клуба, так и с туринцами, но сам футболист предпочитает вариант с возвращением в Италию.

Согласно данным источника, «Ювентус» предлагает Погба зарплату в размере 220 тыс евро в неделю без учёта различных бонусных надбавок.

Напомним, что Поль Погба покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом в качестве свободного агента.