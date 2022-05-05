Стам: «Магуайр – хороший игрок, всё может резко измениться в следующем сезоне»

Известный в прошлом нидерландский защитник Яп Стам прокомментировал будущее Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».

Капитан «красных дьяволов» проводит провальный сезон, часто становясь главной жертвой критики со стороны болельщиков и прессы.

Несмотря на это, Стам продолжает верить в способности английского защитника: «Я по-прежнему считаю его хорошим игроком. Нужно понимать, что каждый футболист – и мне самому приходилось с этим сталкиваться – проходит через трудные периоды, когда уверенность падает, что провоцирует ошибки. Цена ошибки гораздо выше, когда ты стоишь 100 млн фунтов.

Нужна ли ему замена? Возможно, новые товарищи по команде и приход нового тренера позволят ему почувствовать себя увереннее. Не исключено, что в следующем сезоне мы увидим совсем другого Магуайра», – приводит слова Стама Goal.