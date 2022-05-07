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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Мы отлично играли с самого начала матча»

07 Мая 2022 • 22:20 Комментировать
Брайтон
4:0
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал дома грозный «Манчестер Юнайтед», и в этой игре «чайки» смогли забить в ворота прославленных гостей целых четыре мяча. Это была поистине сенсационная победа, ведь перед этим «Брайтон» проиграл «красным дьяволам» восемь матчей кряду. Наставник «чаек» Грэм Поттер прокомментировал события игры.

= Нам было обидно в этом сезоне, мы нечасто выигрывали дома, перед своими болельщиками. Сейчас мы добились для них фантастического результата. Было очень приятно сделать это для своих болельщиков. Мы отлично играли с самого начала матча, мы были лучшей командой на поле, хотя «Манчестер Юнайтед» пытался навязать нам свой футбол. Мои игроки сделали все, что должны были сделать, - цитирует Поттера Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Грэм Поттер
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окончен Челси 2:2 Вулверхэмптон 1.35 5.00 10.50
окончен Брентфорд 3:0 Саутгемптон 2.15 3.45 3.35
окончен Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд 1.63 4.00 5.50
окончен Брайтон 4:0 Манчестер Юнайтед 2.70 3.45 2.60
Идет 45 минута Ливерпуль 0:0 Тоттенхэм 1.46 5.00 6.60
08.05  16:00 Арсенал ... Лидс 1.44 5.00 6.80
08.05  16:00 Лестер ... Эвертон 2.22 3.45 3.35
08.05  16:00 Норвич ... Вест Хэм 4.40 3.75 1.82
08.05  18:30 Манчестер Сити ... Ньюкасл 1.21 7.20 14.00
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