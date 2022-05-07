Поттер: «Мы отлично играли с самого начала матча»

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Брайтон» принимал дома грозный «Манчестер Юнайтед», и в этой игре «чайки» смогли забить в ворота прославленных гостей целых четыре мяча. Это была поистине сенсационная победа, ведь перед этим «Брайтон» проиграл «красным дьяволам» восемь матчей кряду. Наставник «чаек» Грэм Поттер прокомментировал события игры.

= Нам было обидно в этом сезоне, мы нечасто выигрывали дома, перед своими болельщиками. Сейчас мы добились для них фантастического результата. Было очень приятно сделать это для своих болельщиков. Мы отлично играли с самого начала матча, мы были лучшей командой на поле, хотя «Манчестер Юнайтед» пытался навязать нам свой футбол. Мои игроки сделали все, что должны были сделать, - цитирует Поттера Sky Sports.