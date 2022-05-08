Бербатов: «Не удивлюсь, если Погба перейдёт в «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поделился мыслями о возможном переходе Поля Погба в «Манчестер Сити».

Французский полузащитник покинет «Юнайтед» этим летом в качестве свободного агента. Как стало известно на днях, одним из претендентов на подписание Погба является заклятый соперник «красных дьяволов» – «Манчестер Сити».

«Я читал слухи о Погба в «Сити», – приводит слова Бербатова Manchester Evening News. – В «Юнайтед» у него было больше неудач, чем успехов, и это печально, ведь Погба – игрок огромного таланта.

Переход из «Юнайтед» в «Сити» уже случался: это происходило с моим бывшим одноклубником Карлосом Тевесом, и неудивительно, если такое произойдёт вновь. Возможность поработать с Гвардиолой – важный фактор для любого игрока.

Но этот переход может создать Погба много проблем – это может вызвать большую ненависть, ревность и другие неприятные чувства у болельщиков «МЮ», – заявил знаменитый в прошлом болгарский футболист.