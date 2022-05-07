Английский экс-нападающий: «У Роналду нет причин оставаться в «МЮ»

Бывший нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин считает, что клуб вряд ли сможет удержать Криштиану Роналду этим летом.

«Я не знаю, куда Роналду перейдёт: вернётся ли он в Испанию, в Италию? Я не знаю. Но мне трудно представить, что он останется в «Манчестер Юнайтед», если только клуб не предпримет что-то сверхъестественное, – рассказал Даблин в студии Sky Sports.

«Думаю, без него «Юнайтед» пропадёт, поэтому, надеюсь, он всё же останется. Но, честно говоря, я не вижу причин, по которым он мог бы остаться. Разве что новому менеджеру будет выделено 300 млн фунтов, которые будут правильно использованы. В ином случае, полагаю, Роналду уйдёт», – считает бывший форвард.

Напомним, что сегодня «Манчестер Юнайтед» лишился шансов на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.