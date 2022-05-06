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Компани: «Мой сын очень долго плакал после матча «Реал» – «Манчестер Сити»

06 Мая 2022 • 18:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
1.17 7.10 17.00
08.05 18:30

Экс-защитник и капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани рассказал о том, как его сын пережил вылет «горожан» из Лиги чемпионов в среду вечером в полуфинале от мадридского «Реала».

«Мой сын наблюдал за игрой и сполна ощутил но, насколько трудно быть болельщиком. Он очень долго плакал и не мог понять, как игроки «Реала» полтора часа могли фолить, останавливать игру и тянуть время», – заявил Компани.

Напомним, что «Манчестер Сити» потерял возможность во второй раз подряд выйти в финал Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» на последних минутах ответного матча забил два гола и перевёл игру в овертайм, где и довёл дело до конца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Венсан Компани
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