Компани: «Мой сын очень долго плакал после матча «Реал» – «Манчестер Сити»

Экс-защитник и капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани рассказал о том, как его сын пережил вылет «горожан» из Лиги чемпионов в среду вечером в полуфинале от мадридского «Реала».

«Мой сын наблюдал за игрой и сполна ощутил но, насколько трудно быть болельщиком. Он очень долго плакал и не мог понять, как игроки «Реала» полтора часа могли фолить, останавливать игру и тянуть время», – заявил Компани.

Напомним, что «Манчестер Сити» потерял возможность во второй раз подряд выйти в финал Лиги чемпионов. Мадридский «Реал» на последних минутах ответного матча забил два гола и перевёл игру в овертайм, где и довёл дело до конца.