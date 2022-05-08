Де Брёйне – лучший в истории АПЛ по соотношению голевых передач и сыгранных минут

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне является самым эффективным ассистентом в истории чемпионата Англии в новом формате.

Среди более чем 400 футболистов, сделавших хотя бы 15 голевых пасов в Английской премьер-лиге, бельгиец преуспел больше всех с точки зрения соотношения ассистов на сыгранные минуты – в среднем на одну результативную передачу Де Брёйне затрачивает всего 186 минут.

Второй результат у известного экс-игрока лондонского «Арсенала» с печальной судьбой Хосе Антонио Рейеса – 214 минут на ассист. Третий результат у экс-вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане – 217. Замыкают пятёрку лучших ассистентов АПЛ бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Нани (226) и экс-игрок «Вест Хэма» Димитри Пайе (227).