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Вслед за футболкой Марадоны с аукциона продают футболку Агуэро, в которой он забил «золотой гол» в 2012 году

10 Мая 2022 • 05:24 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.50 4.90 1.40
15.05 16:00

Через пару-тройку дней исполнится ровно десять лет с того момента, как «Манчестер Сити» взял свой первый чемпионский титул, причем обстоятельства решающего матча очень были схожи с ситуацией в недавнем матче с «Реалом», только наоборот.

«Манчестер Сити» проигрывал со счетом 1:2 «КПР», но в добавленное арбитром время забил два мяча и вырвал победу. Решающий гол, принесший титул, забил Серхио Агуэро. Футболка, в которой он провел тот матч, теперь продается с аукциона.

Стартовая цена - 11 тысяч фунтов стерлингов. Ожидается, что она в итоге будет продана за 30 тысяч фунтов. Хотя это, конечно же, тоже далеко от 8,4 миллионов фунтов, которые были выплачены неизвестным покупателем за футболку Марадоны, в которой он забил два своих самых известных гола на чемпионате мира 1986 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро
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