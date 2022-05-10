Вслед за футболкой Марадоны с аукциона продают футболку Агуэро, в которой он забил «золотой гол» в 2012 году

Через пару-тройку дней исполнится ровно десять лет с того момента, как «Манчестер Сити» взял свой первый чемпионский титул, причем обстоятельства решающего матча очень были схожи с ситуацией в недавнем матче с «Реалом», только наоборот.

«Манчестер Сити» проигрывал со счетом 1:2 «КПР», но в добавленное арбитром время забил два мяча и вырвал победу. Решающий гол, принесший титул, забил Серхио Агуэро. Футболка, в которой он провел тот матч, теперь продается с аукциона.

Стартовая цена - 11 тысяч фунтов стерлингов. Ожидается, что она в итоге будет продана за 30 тысяч фунтов. Хотя это, конечно же, тоже далеко от 8,4 миллионов фунтов, которые были выплачены неизвестным покупателем за футболку Марадоны, в которой он забил два своих самых известных гола на чемпионате мира 1986 года.