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«Вест Хэм» нацелился на защитника «Ренна» Агерда

11 Мая 2022 • 15:51 Комментировать
Нант
...
Ренн
5.10 4.50 1.60
Через 5 ч. 22 мин.

«Вест Хэм» ближайшим летом хочет пополнить свои ряды защитником французского «Ренна» и сборной Марокко Наифом Агердом. 26-летний футболист впечатлил главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса своей игрой в нынешнем сезоне.

По информации The Telegraph, Агерд является одним из предпочтительных вариантов для «Вест Хэма» на усиление обороны грядущим летом. Контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года.

26-летний Агерд с ростом в 190 сантиметров способен закрыть позицию как в центре, так и на левом фланге обороны. В этом сезоне футболист отметился двумя голами и двумя голевыми передачами в чемпионате Франции.

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Ренн Вест Хэм
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