«Вест Хэм» нацелился на защитника «Ренна» Агерда

«Вест Хэм» ближайшим летом хочет пополнить свои ряды защитником французского «Ренна» и сборной Марокко Наифом Агердом. 26-летний футболист впечатлил главного тренера «молотобойцев» Дэвида Мойеса своей игрой в нынешнем сезоне.

По информации The Telegraph, Агерд является одним из предпочтительных вариантов для «Вест Хэма» на усиление обороны грядущим летом. Контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года.

26-летний Агерд с ростом в 190 сантиметров способен закрыть позицию как в центре, так и на левом фланге обороны. В этом сезоне футболист отметился двумя голами и двумя голевыми передачами в чемпионате Франции.