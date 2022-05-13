Гвардиола: «Это нормально, что в числе номинантов на лучшего игрока сезона АПЛ много игроков «Сити» и «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался насчёт того, что среди номинантов на звание лучшего игрока сезона АПЛ есть по два представителя «горожан» и «Ливерпуля». Наставник считает, что учитывая обстоятельства, этот факт является нормой.

«Это нормально, что в числе номинантов на лучшего игрока сезона АПЛ много игроков «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». В других клубах тоже есть достаточно хороших футболистов. Но при этом у нас номинации могли получить Родри, Бернарду Силва и Рияд Марез», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что за два тура до конца чемпионата Англии «Манчестер Сити» лидирует в борьбе за чемпионство с отрывом в три очка.