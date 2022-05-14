Холанн начнёт в старте свой последний матч за «Боруссию» Дортмунд

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн появится в старте на свой прощальный матч за команду в игре против берлинской «Герты», которая пройдёт в рамках последнего тура чемпионата Германии.

Ранее о трансфере норвежского форварда в «Манчестер Сити» было объявлено официально. Футболист войдёт в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Англии, так как его зарплата будет такой же, как у полузащитника Кевина де Брёйне.

Напомним, что в этом сезоне Холанн забил 21 гол за дортмундскую «Боруссию» в чемпионате Германии.