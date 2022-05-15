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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Это честь иметь шанс стать чемпионами на своём стадионе»

15 Мая 2022 • 20:16 Комментировать
Вест Хэм
2:2
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги ничейного матча против «Вест Хэма» (2:2) в 37-м туре АПЛ.

«Это честь иметь шанс стать чемпионами на своём стадионе. Я с нетерпением жду этого. Мы собираемся отдохнуть один или два дня, мысленно отключиться, а затем нас ждут три или четыре дня на подготовку к игре с «Астон Виллой», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

«Манчестер Сити» набрал 90 очков и остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» отстаёт от лидера на 4 очка, но «красные» имеют матч в запасе.

В заключительном 38-м туре «горожане» на своём поле примут «Астон Виллу», «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон». Оба матча пройдут 22 мая и начнутся в 18:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Апл
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окончен Тоттенхэм 1:0 Бёрнли 1.32 5.30 10.00
окончен Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити 8.00 5.10 1.38
окончен Лидс 1:1 Брайтон
окончен Вулверхэмптон 1:1 Норвич 1.43 4.60 7.70
окончен Астон Вилла 1:1 Кристал Пэлас 2.10 3.45 3.60
окончен Уотфорд 1:5 Лестер 3.85 3.80 1.90
окончен Эвертон 2:3 Брентфорд 2.05 3.45 3.70
16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
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