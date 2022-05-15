Гвардиола: «Это честь иметь шанс стать чемпионами на своём стадионе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги ничейного матча против «Вест Хэма» (2:2) в 37-м туре АПЛ.

«Это честь иметь шанс стать чемпионами на своём стадионе. Я с нетерпением жду этого. Мы собираемся отдохнуть один или два дня, мысленно отключиться, а затем нас ждут три или четыре дня на подготовку к игре с «Астон Виллой», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

«Манчестер Сити» набрал 90 очков и остался на первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ливерпуль» отстаёт от лидера на 4 очка, но «красные» имеют матч в запасе.

В заключительном 38-м туре «горожане» на своём поле примут «Астон Виллу», «Ливерпуль» примет «Вулверхэмптон». Оба матча пройдут 22 мая и начнутся в 18:00 мск.