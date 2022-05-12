«Арсенал» сделал официальное предложение «Манчестер Сити» по Жезусу

Лондонский «Арсенал» обратился к «Манчестер Сити» с официальным предложением по трансферу нападающего Габриэля Жезуса. По сведениям ресурса Goal, «канониры» предложили за бразильского нападающего 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» намерен выручить за бразильского форварда около 60 миллионов евро. И это несмотря на то, что контракт Жезуса с командой Хосепа Гвардиолы истекает в конце следующего сезона.

Напомним, что «Арсенал» находится в поисках нападающего, после того как команду покинул бывший капитан Пьер-Эмерик Обамеянг, который зимой бесплатно присоединился к «Барселоне».