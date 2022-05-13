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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес о «Сити»: «У них есть травмы, мы постараемся воспользоваться этим»

13 Мая 2022 • 19:34 Комментировать (1)
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.00 5.10 1.37
15.05 16:00

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился своими ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Англии против лидирующего в таблице «Манчестер Сити», который в игре с «молотобойцами» может сделать большой шаг на пути к защите титула.

«Надеюсь, они уже исчерпали свой лимит забитых голов. Им пора бы уже пропустить парочку. Вот как я смотрю на это. У них будет одна или две травмы. Мы постараемся воспользоваться этим и выжать из ситуации максимум», – заключил Мойес на пресс-конференции.

Напомним, что оставшиеся матчи в сезоне будут вынуждены пропустить два защитника «Манчестер Сити» – Кайл Уокер и Джон Стоунс.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Дэвид Мойес
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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