Мойес о «Сити»: «У них есть травмы, мы постараемся воспользоваться этим»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился своими ожиданиями от предстоящего матча чемпионата Англии против лидирующего в таблице «Манчестер Сити», который в игре с «молотобойцами» может сделать большой шаг на пути к защите титула.

«Надеюсь, они уже исчерпали свой лимит забитых голов. Им пора бы уже пропустить парочку. Вот как я смотрю на это. У них будет одна или две травмы. Мы постараемся воспользоваться этим и выжать из ситуации максимум», – заключил Мойес на пресс-конференции.

Напомним, что оставшиеся матчи в сезоне будут вынуждены пропустить два защитника «Манчестер Сити» – Кайл Уокер и Джон Стоунс.