«Манчестер Сити» продаст Жезуса за 60 млн евро

«Манчестер Сити» готов расстаться с нападающим Габриэлем Жезусом, если получит предложение в 60 млн евро.

Перспективы бразильца в «Сити» выглядят туманными после объявления о приходе в клуб Эрлинга Холанна с начала нового сезона. «Горожане» готовы отпустить 25-летнего форварда в предстоящее трансферное окно, но надеются выручить с его продажи 60 млн евро, заявляет журналист-инсайдер Экрем Конур.

Интерес к подписанию Жезуса проявляют лондонский «Арсенал», а также итальянские «Милан» и «Ювентус». Согласно испанским СМИ, среди претендентов есть и мадридский «Атлетико».

Габриэль Жезус забил 13 голов и 12 раз ассистировал в 39 матчах за «Манчестер Сити» в текущей кампании. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.