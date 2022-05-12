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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Йонг больше не интересен «Сити»

12 Мая 2022 • 15:43 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.80 5.00 1.38
15.05 16:00

«Манчестер Сити» решил отказаться от идеи с приобретением полузащитника каталонской «Барселоны» Френки де Йонга. «Горожан» не устраивают те условия, которые требуют «сине-гранатовые».

По информации журналиста Джеймса Дакера, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола теперь намерен переключить своё внимание на альтернативные варианты. Покупка полузащитника по прежнему остаётся одной из главных целей команды на летнее межсезонье.

Напомним, что ранее сам де Йонг выразил желание остаться в «Барселоне» для того, чтобы бороться за место в основном составе. На игрока также претендует «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Френки де Йонг
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