«Вест Хэм» не продаст Райса этим летом

Лондонский «Вест Хэм» уведомил заинтересованные клубы, что команда не собирается расставаться с полузащитником Декланом Райсом в летнее межсезонье. Об этом сообщает британское издание Sky Sports. Ранее вице-капитан «молотобойцев» отклонил предложение клуба о новом 8-летнем контракте с зарплатой в 250 тысяч евро в неделю.

Напомним, что в услугах Райса были заинтересованы такие команды, как «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Сообщалось, что сумма трансфера может составить около 100 миллионов евро.

В следующем сезоне Райс станет полноценным капитаном «Вест Хэма», так как полузащитник Марк Ноубл уже официально объявил, что покинет команду по окончанию сезона.