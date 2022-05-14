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«Манчестер Сити» хочет заработать на продаже Жезуса 50-60 миллионов

14 Мая 2022 • 16:18 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.00 5.10 1.37
Через 23 ч. 32 мин.

«Манчестер Сити» готов расстаться с нападающим команды Габриэлем Жезусом за 50-60 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 25-летнего бразильца с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда сборной Бразилии в 50 миллионов евро.

Жезус защищает цвета «Манчестер Сити» с 2017 года. В текущем сезоне нападающий провёл в составе английского клуба 39 матчей, в которых забил 13 мячей, а также отдал 12 результативных передач. Ранее сообщалось, что Жезус может перейти в лондонский «Арсенал».

Также напомним, что ранее было официально объявлено о переходе в «Манчестер Сити» нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Габриэль Жезус
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