«Барселона» проявляет интерес к Бернарду Силве

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что каталонцы хотят подписать 27-летнего португальца уже в летнее трансферное окно. Сам же футболист хочет перебраться ближе к своей семье, которая проживает в Португалии.

Сообщается, что в прошлом сезоне руководство «Барселоны» связывалось с игроком, и увидело желание у футболиста, перебраться в каталонский клуб.

Бернарду Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года за 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 47 матчах за «горожан», в которых отметился 13 голами, при этом отдал 6 результативных передач.

Контракт 27-летнего португальца рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.