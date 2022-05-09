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«Барселона» проявляет интерес к Бернарду Силве

09 Мая 2022 • 19:32 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.50 4.90 1.40
15.05 16:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Mundo Deportivo.

Источник утверждает, что каталонцы хотят подписать 27-летнего португальца уже в летнее трансферное окно. Сам же футболист хочет перебраться ближе к своей семье, которая проживает в Португалии.

Сообщается, что в прошлом сезоне руководство «Барселоны» связывалось с игроком, и увидело желание у футболиста, перебраться в каталонский клуб.

Бернарду Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» летом 2017 года за 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 47 матчах за «горожан», в которых отметился 13 голами, при этом отдал 6 результативных передач.

Контракт 27-летнего португальца рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 75 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Ла Лига Апл Бернарду Силва
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