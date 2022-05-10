«Челси» сомневается в покупке Райса из-за наличия в команде Галлахера

«Челси» может отказаться от идеи с покупкой полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Дело в том, что главный тренер команды Томас Тухель впечатлён игрой находящегося в аренде за «Кристал Пэлас» полузащитника Конора Галлахера, который может стать частью основной команды «синих» в следующем сезоне.

Согласно журналисту Джеймсу Робсону, в «Челси» сомневаются, что им нужно тратить свыше 100 миллионов евро на трансфер Райса, когда в команде уже имеется энергичный и перспективный Конор Галлахер, который в этом сезоне своей игрой впечатлил многие топ-клубы.

Напомним, что сам Райс тоже является воспитанником «Челси». Лондонский клуб отчислил игрока из академии, когда ему было 16 лет.