Гвардиола призвал футболистов «Саутгемптона» обыграть «Ливерпуль»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после ничейного матча 37-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:2).

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У нас есть большое преимущество перед последним туром: мы играем дома, всё в наших руках», - цитирует тренера Sky Sports.

«Манчестер Сити» перед заключительным 38-м туром Английской премьер-лиги лидирует в турнирной таблице, набрав 90 очков. Ближайший преследователь, «Ливерпуль», идёт на втором месте, отставая от «горожан» на четыре очка. Однако, у «красных» имеется игра в запасе.

В последнем 38-м туре «Манчестер Сити» проведёт домашний матч против «Астон Виллы», «Ливерпуль» на своём стадионе примет «Вулверхэмптон».