Гвардиола рассказал, как мотивировал игроков в перерыве игры с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, о чем он разговаривал с футболистами в перерыве матча с «Вест Хэмом», когда счет был 2:0 в пользу «молотков».

«Я сказал, что голы могут случиться. Вы играете очень хорошо, не сдавайтесь, и если мы забьем гол, значит, мы в игре. Что и произошло», - поделился Гвардиола с журналистами.

Гвардиола также добавил, что подумывал выпустить Гюндогана, рассчитывая на то, что тот получит чуть больше свободного места, так как полузащитники «Вест Хэма» Деклан Райс и Томас Соучек были связаны опекой Кевина де Брёйне, но быстрый гол Джека Грилиша изменил его намерения.

«Манчестер Сити» во втором тайме смог отыграться и свести игру вничью со счетом 2:2. Теперь «горожанам» достаточно обыграть в домашнем матче «Астон Виллу», чтобы стать чемпионами Англии.