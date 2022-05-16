Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, как мотивировал игроков в перерыве игры с «Вест Хэмом»

16 Мая 2022 • 13:53 Комментировать
Вест Хэм
2:2
Манчестер Сити
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, о чем он разговаривал с футболистами в перерыве матча с «Вест Хэмом», когда счет был 2:0 в пользу «молотков».

«Я сказал, что голы могут случиться. Вы играете очень хорошо, не сдавайтесь, и если мы забьем гол, значит, мы в игре. Что и произошло», - поделился Гвардиола с журналистами.

Гвардиола также добавил, что подумывал выпустить Гюндогана, рассчитывая на то, что тот получит чуть больше свободного места, так как полузащитники «Вест Хэма» Деклан Райс и Томас Соучек были связаны опекой Кевина де Брёйне, но быстрый гол Джека Грилиша изменил его намерения.

«Манчестер Сити» во втором тайме смог отыграться и свести игру вничью со счетом 2:2. Теперь «горожанам» достаточно обыграть в домашнем матче «Астон Виллу», чтобы стать чемпионами Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.05  22:00 Ньюкасл ... Арсенал 4.00 3.65 1.93
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Мая
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» готов подписать Погба - известны условия контракта
13:54 · Англия. Премьер-лига
Силва о поражении «Ливерпулю» в финале Кубка Англии: «Горд за «Челси»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, как мотивировал игроков в перерыве игры с «Вест Хэмом»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Отпуск необходим, нужно зарядиться новой энергией»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Грилиш может завоевать титул АПЛ в матче против бывшего клуба
13:41 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Не считаю английские СМИ акулами»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Хазенхюттль: «Мы дважды отобрали очки у «Сити», теперь настал черёд «Ливерпуля»
13:20 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Эвертона» оскорбили мать защитника «Брентфорда» Рико Генри на расовой почве
12:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» сразятся за португальского полузащитника
12:40 · Англия. Премьер-лига
Кейн о матче «Арсенала»: «Напишу Триппьеру, попрошу помочь»
12:23 · Англия. Премьер-лига
Артета в ответ на критику Конте: «Я сосредоточен на игре с «Ньюкаслом»
12:17 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хотел бы сохранить Роналду в «Манчестер Юнайтед» 1
12:15 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта поддержал Маунта после не забитого пенальти
12:11 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ лидируют в гонке за подписание полузащитника «Лидса»
12:06 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» интересуется Депаем
Все новости
Рекомендуем