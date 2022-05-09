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Холанн подпишет контракт с «Манчестер Сити» до 2027 года

09 Мая 2022 • 20:30 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.50 4.90 1.40
15.05 16:00

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн прошёл медобследование перед трансфером в «Манчестер Сити», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист раскрыл подробности личного контракта игрока. По данным журналиста, Холанн не будет получать зарплату больше, чем у полузащитника Кевина де Брёйне. Таким образом, норвежец будет получать около 440 тысяч евро в неделю. Помимо этого, стало известно, что контракт Холанна будет рассчитан до 2027 года.

21-летний норвежец защищает цвета «Боруссии» с 2020 года. В текущем сезоне он провёл 29 матчей за «шмелей», в которых отметился 28 голами, при этом отдал 8 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 150 миллионов евро.  


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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