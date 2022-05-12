Сумма отступных Холанна в «Манчестер Сити» составит 150 миллионов евро

У новичка «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в контракте будет действовать сумма отступных в размере 150 миллионов евро. По информации журналиста Мануэля Вета, эта опция активизируется лишь на третий год пребывания футболиста в стане «горожан».

Напомним, что подобный пункт был включён в контракт Холанна с дортмундской «Боруссией». Спустя полтора года в контракте форварда активизировалась опция выкупа за 75 миллионов евро, которой недавно как раз и воспользовался «Манчестер Сити».

В этом сезоне Холанн забил 21 гол в чемпионате Германии. Также на счету норвежца 7 результативных передач.