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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола пожаловался на тяжёлый график

13 Мая 2022 • 21:04 Комментировать
Вест Хэм
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Манчестер Сити
8.00 5.10 1.37
15.05 16:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о напряжённом графике команды.

«Слишком много игр. У меня нет времени насладиться победой над «Вулверхэмптоном», лучше проанализировать игру, лучше тренироваться. А по окончании сезона игроков ждут ещё четыре матча за национальные команды. Потом отпуск, и всё начнется заново. Это слишком», — приводит слова тренера Manchester Evening News.

«Манчестер Сити» после 36 туров набрал 89 очков и лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Ливерпуль» сыграл столько же матчей, набрав 86 очков. В следующем туре «горожане» сыграют на выезде против «Вест Хэма». Матч состоится 15 мая в Лондоне.

Команда из Манчестера в сезоне-2021/22 дошла до полуфинала Лиги чемпионов, но проиграла «Реалу» по сумме двух матчей.

В финале Лиги чемпионов «сливочные» сыграют против «Ливерпуля» 28 мая в Париже.


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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Апл
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