«Вест Хэм» потратит 58 млн евро на подписание форварда «Астон Виллы»

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс в летнее трансферное окно может перейти в «Вест Хэм», сообщает The Guardian.

Британский источник пишет, что «молотобойцы» планируют оформить трансфер уже в летнее трансферное окно. «Вест Хэм» заплатит за переход 26-летнего форварда около 58 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Уоткинс сыграл 33 матча за «Астон Виллу», в которых отметился 10 голами и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 31 миллион евро.

«Вест Хэм» после 36 матчей набрал 55 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.