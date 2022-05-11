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«Вест Хэм» потратит 58 млн евро на подписание форварда «Астон Виллы»

11 Мая 2022 • 20:39 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.30 5.00 1.40
15.05 16:00

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс в летнее трансферное окно может перейти в «Вест Хэм», сообщает The Guardian.

Британский источник пишет, что «молотобойцы» планируют оформить трансфер уже в летнее трансферное окно. «Вест Хэм» заплатит за переход 26-летнего форварда около 58 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Уоткинс сыграл 33 матча за «Астон Виллу», в которых отметился 10 голами и отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 31 миллион евро.  

«Вест Хэм» после 36 матчей набрал 55 очков и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Апл Астон Вилла Олли Уоткинс
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