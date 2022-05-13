Беллингхем: «Я пожелал Холанну удачи в «Манчестер Сити»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхем рассказал о своей беседе с нападающим Эрлингом Холанном, который со следующего сезона станет футболистом «Манчестер Сити».

«Я сказал Эрлингу, что я очень рад его следующему шагу в карьере. Я пожелал ему удачи. Он невероятный человек и невероятный игрок. Мне будет сильно его не хватать. У него действительно отличный характер. «Манчестер Сити» везунчики», – цитирует Беллингхема Sport Witness.

Напомним, что сегодня Беллингхем также официально подтвердил своё намерение остаться в дортмундской «Боруссии» не следующий сезон, вопреки интересу многих клубов АПЛ.