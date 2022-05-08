Фабиньо о чемпионской гонке: «Мы знаем, что не можем остановиться»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо рассказал о своей реакции на потерю очков во вчерашнем матче чемпионата Англии против «Тоттенхэма». Напомним, что из-за ничьи мерсисайдцев со «шпорами», «Манчестер Сити» сегодня может увеличить отрыв от команды Клоппа на три очка в турнирной таблице.

«Мы знаем, что не можем остановиться. Фанаты сегодня были просто невероятны. Они гнали нас вперёд. Болельщики были просто в огне. Мы будем бороться до самого конца. Не легко играть на высоком уровне каждые три дня. Хоть мы и не смогли выиграть, нам удалось вынести позитивные вещи с сегодняшнего матча», – сказал Фабиньо после матча.