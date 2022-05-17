«Ливерпуль» лидирует в гонке за брата Беллингхема

Полузащитник «Бирмингема» Джоб Беллинхем, являющийся братом хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхема, попал в сферу интересов «Ливерпуля». По информации инсайдера Бочсака Бенса, команда Юргена Клоппа лидирует в борьбе за молодого футболиста.

Сообщается, что Джоб впечатлил тренерский штаб «Ливерпуля» своей игрой в нынешнем сезоне. В клубе считают, что футболист достаточно работоспособный для их игровой системы.

Отметим, что после своего брата Джуда, Джоб является вторым самым молодым дебютантом в истории «Бирмингема». Ранее с переходом в «Ливерпуль» связывали самого Джуда.