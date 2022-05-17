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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» сегодня может забить 550-й гол в АПЛ под руководством Клоппа

17 Мая 2022 • 16:51 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
7.80 5.20 1.37
Через 4 ч. 19 мин.

Сегодняшний выездной матч против «Саутгемптона» может стать знаменательным для «Ливерпуля». Мерсисайдский клуб может забить 550-й гол в чемпионате Англии под руководством главного тренера Юргена Клоппа, который возглавил команду осенью 2015 года.

Напомним, что «Ливерпуль» пока ещё сохраняет математические шансы на чемпионский титул АПЛ. Отрыв от «Манчестер Сити» составляет 4 очка. Если «Ливерпуль» выиграет свои оба матча, а «горожане» потеряют очки в матче последнего тура с «Астон Виллой», чемпионом станет команда Юргена Клоппа.

Матч между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» стартует сегодня в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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