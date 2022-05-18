Защитник «Ливерпуля» проиграл только 10 из 125 матчей в АПЛ – это рекорд

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип – обладатель самого низкого процентного показателя поражений от общего числа сыгранных матчей в АПЛ.

30-летний камерунец проводит в Английской премьер-лиге свой шестой сезон. За это время он успел принять участие в 125 поединках «Ливерпуля» в чемпионате, проиграв лишь в 10 из них, то есть всего 8% – это рекордный показатель за всю историю АПЛ среди всех футболистов, сыгравших не менее 100 поединков в турнире с момента его основания. Об этом сообщает Opta.

Примечательно также, что «Ливерпуль» побеждал во всех восьми матчах, в которых Матип отличался голом.