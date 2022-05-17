Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер о Матипе: «В этом сезоне он был не хуже ван Дейка»

17 Мая 2022 • 14:40 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
7.80 5.20 1.37
Через 5 ч. 58 мин.

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер похвалил защитника Жоэля Матипа, который, по мнению англичанина, в нынешнем сезоне ничем не уступает лидеру обороны команды Виргилу ван Дейку.

«Он просто невероятен. В нынешнем сезоне он точно был не хуже ван Дейка. Я считаю, что выступления Матипа, его работа с мячом и игра в обороне в паре с ван Дейком была действительно невероятной», – цитирует бывшего игрока мерсисайдцев Liverpool Echo.

Напомним, что Матип перебрался в «Ливерпуль» летом 2016 года из гельзенкирхенского «Шальке». Инициатором приглашения камерунца был главный тренер Юрген Клопп.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Жоэль Матип
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» лидирует в гонке за брата Беллингхема
15:23 · Англия. Премьер-лига
Эванс о Рое Кине: «Он был твёрдым, как гвоздь»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Агент Гюндогана в ярости от слухов об уходе его клиента из «Манчестер Сити»
14:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» продолжает работать над трансферами Алонсо и Аспиликуэты
14:40 · Англия. Премьер-лига
Каррагер о Матипе: «В этом сезоне он был не хуже ван Дейка»
14:35 · Англия. Премьер-лига
Руководство АПЛ одобрило покупку «Челси» консорциумом Тодда Бёли
14:09 · Англия. Премьер-лига
Бразильский вундеркинд отказал «МЮ» и «Ливерпулю» ради клуба своей мечты 1
14:01 · Англия. Премьер-лига
Рафинья согласовал контракт с «Барселоной»
13:50 · Англия. Премьер-лига
Артета верит, что «Арсенал» всё ещё может попасть в Лигу чемпионов 2
13:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не хочет продавать Гюндогана
13:43 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Гимараэс выведет «Ньюкасл» на новый уровень»
13:34 · Англия. Премьер-лига
Левандовски хочет в «Барселону», несмотря на интерес «ПСЖ» и «Челси»
13:27 · Англия. Премьер-лига
Бёли по-прежнему уверен в покупке «Челси» до 31 мая
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл альтернативу Жезусу 1
13:02 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Робертсон – лучший крайний защитник АПЛ»
Все новости
Рекомендуем