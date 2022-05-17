Каррагер о Матипе: «В этом сезоне он был не хуже ван Дейка»

Экс-футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер похвалил защитника Жоэля Матипа, который, по мнению англичанина, в нынешнем сезоне ничем не уступает лидеру обороны команды Виргилу ван Дейку.

«Он просто невероятен. В нынешнем сезоне он точно был не хуже ван Дейка. Я считаю, что выступления Матипа, его работа с мячом и игра в обороне в паре с ван Дейком была действительно невероятной», – цитирует бывшего игрока мерсисайдцев Liverpool Echo.

Напомним, что Матип перебрался в «Ливерпуль» летом 2016 года из гельзенкирхенского «Шальке». Инициатором приглашения камерунца был главный тренер Юрген Клопп.