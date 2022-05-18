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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон: «Неприятно смотреть матчи «Сити»

18 Мая 2022 • 00:45 Комментировать
Саутгемптон
1:2
Ливерпуль
окончен

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о противостоянии с «Манчестер Сити» перед завершением гонки.

Сегодняшняя победа над «Саутгемптоном» (2:1) в матче предпоследнего тура Английской премьер-лиги позволила «Ливерпулю» сократить отрыв от «горожан» до одного очка. Имя чемпиона определится в последний день сезона – 22 мая.

«Сити» никогда не теряет очки. Иногда некоторые из нас включают их матчи. Видеть их игру [как конкуренту] никогда не бывает приятно.

Мы здорово выложились с января. Если бы тогда нам сказали, что за тур до конца у нас останутся шансы, мы бы согласились на такой расклад, ведь мы довольно сильно отставали», – отметил полузащитник в интервью BBC.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Джордан Хендерсон
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окончен Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 7.80 5.20 1.37
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