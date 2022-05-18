Хендерсон: «Неприятно смотреть матчи «Сити»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о противостоянии с «Манчестер Сити» перед завершением гонки.

Сегодняшняя победа над «Саутгемптоном» (2:1) в матче предпоследнего тура Английской премьер-лиги позволила «Ливерпулю» сократить отрыв от «горожан» до одного очка. Имя чемпиона определится в последний день сезона – 22 мая.

«Сити» никогда не теряет очки. Иногда некоторые из нас включают их матчи. Видеть их игру [как конкуренту] никогда не бывает приятно.

Мы здорово выложились с января. Если бы тогда нам сказали, что за тур до конца у нас останутся шансы, мы бы согласились на такой расклад, ведь мы довольно сильно отставали», – отметил полузащитник в интервью BBC.