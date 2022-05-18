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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Чемпионство «Ливерпуля» маловероятно, но возможно»

18 Мая 2022 • 00:30 Комментировать
Саутгемптон
1:2
Ливерпуль
окончен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал сегодняшнюю победу и перспективы команды перед финальным туром АПЛ.

Одолев «Саутгемптон» (2:1), «Ливерпуль» сократил отрыв от «Манчестер Сити» до одного очка за тур до конца чемпионата.

«Наша игра с учётом девяти перестановок в составе – нечто выдающееся. Этот ход сработал благодаря игрокам. Если бы мы потеряли очки, я бы назвал себя ответственным за это на 1000%.

Чемпионство маловероятно – «Сити» играет дома против «Астон Виллы», которой перед этим предстоит провести тяжёлый матч с «Бёрнли» в четверг. Но это футбол. Это маловероятно, но всё ещё возможно. Для нас этого достаточно», – сказал Клопп в интервью BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Манчестер Сити Юрген Клопп
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окончен Саутгемптон 1:2 Ливерпуль 7.80 5.20 1.37
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