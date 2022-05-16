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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хазенхюттль: «Мы дважды отобрали очки у «Сити», теперь настал черёд «Ливерпуля»

16 Мая 2022 • 13:32 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
6.10 4.70 1.48
17.05 21:45

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал о том, что его команда собирается отобрать очки у «Ливерпуля» в завтрашнем матче чемпионата Англии. Немец также вспомнил, что походу нынешнего сезона «святые» дважды сыграли вничью с «Манчестер Сити» и тем самым отобрали у «горожан» 4 очка.

«В двух матчах против «Манчестер Сити» в этом сезоне мы взяли два очка. Мы лишили их четырёх очков в чемпионской гонке. Теперь настал черёд «Ливерпуля». В первом круге мы им проиграли, но теперь мы снова хотим доказать, что можем доставить проблемы топ-клубам», – сказал Хазенхюттль на пресс-конференции перед игрой.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Манчестер Сити Ральф Хазенхюттль
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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