Хазенхюттль: «Мы дважды отобрали очки у «Сити», теперь настал черёд «Ливерпуля»

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль рассказал о том, что его команда собирается отобрать очки у «Ливерпуля» в завтрашнем матче чемпионата Англии. Немец также вспомнил, что походу нынешнего сезона «святые» дважды сыграли вничью с «Манчестер Сити» и тем самым отобрали у «горожан» 4 очка.

«В двух матчах против «Манчестер Сити» в этом сезоне мы взяли два очка. Мы лишили их четырёх очков в чемпионской гонке. Теперь настал черёд «Ливерпуля». В первом круге мы им проиграли, но теперь мы снова хотим доказать, что можем доставить проблемы топ-клубам», – сказал Хазенхюттль на пресс-конференции перед игрой.