Клопп: «Ливерпуль» и «Сити» – разные команды»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил свою команду с «Манчестер Сити», который в этом сезоне является главным конкурентом «скаузеров» на победу в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – это две разные команды. Да, у нас похожие навыки, но я бы не назвал наш стиль общим. Благодаря своей игре мы подталкиваем друг друга к прогрессу, и это здорово», – заключил Клопп на пресс-конференции перед игрой с «Саутгемптоном».

Напомним, что сегодня у «Ливерпуля» будет шанс сократить отрыв от «Манчестер Сити» перед финальным туром АПЛ до одного очка. Для этого подопечным Клоппа нужно обыграть «Саутгемптон».