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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: «Ливерпуль» и «Сити» – разные команды»

17 Мая 2022 • 17:43 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
7.80 5.20 1.37
Через 3 ч. 24 мин.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сравнил свою команду с «Манчестер Сити», который в этом сезоне является главным конкурентом «скаузеров» на победу в чемпионате Англии.

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – это две разные команды. Да, у нас похожие навыки, но я бы не назвал наш стиль общим. Благодаря своей игре мы подталкиваем друг друга к прогрессу, и это здорово», – заключил Клопп на пресс-конференции перед игрой с «Саутгемптоном».

Напомним, что сегодня у «Ливерпуля» будет шанс сократить отрыв от «Манчестер Сити» перед финальным туром АПЛ до одного очка. Для этого подопечным Клоппа нужно обыграть «Саутгемптон».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити Юрген Клопп
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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