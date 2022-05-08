«Ливерпуль» потратит порядка 5 млн евро на молодого шотландского защитника

«Ливерпуль» близок к покупке правого защитника шотландского «Абердина» Келвина Рэмси.

18-летний футболист молодёжной сборной Шотландии, проводящий свой дебютный сезон на взрослом уровне, не первый месяц считается целью «Ливерпуля». По данным Goal, английский клуб готов заплатить «Абердину» около 5 млн евро за перспективного фулбека, рассматривающегося на роль дублёра Трента Александра-Арнольда на правом фланге обороны.

«Ливерпуль» стремится оформить сделку как можно быстрее, но в дело может вмешаться «Лидс», также претендующий на юного таланта.

В текущем сезоне Келвин Рэмси провёл 33 матча за «Абердин» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 9 голевыми передачами.