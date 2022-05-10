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Болельщик «Манчестер Юнайтед» может выиграть 100 тысяч фунтов стерлингов на победах «Ливерпуля»

10 Мая 2022 • 05:36 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
17.05 21:45

Команда Юргена Клоппа, «Ливерпуль», стремится к уникальному достижению - победе во всех четырех турнирах, в которых она участвует. Кубок Лиги «Ливерпуль» уже взял, теперь осталось победить в Кубке Англии в конце текущей недели, затем выиграть чемпионат Англии и отомстить «Реалу» за поражение 2018 года в финале Лиги чемпионов.

И если все получится, то «Ливерпуль» станет первым клубом, сделавшим что-то подобное. В 1999 году на это замахнулся было «Манчестер Юнайтед», но подвел Кубок Лиги - там команда Фергюсона вылетела в четвертьфинале.

Между тем, как сообщает The Sun, 72-летний мужчина, имя которого не сообщается, но относительно которого подчеркивается, что он является поклонником «Манчестер Юнайтед», еще прошлым летом поставил 100 фунтов на то, что «Ливерпуль» выиграет все четыре турнира, в которых участвует.

А тогда коэффициент составлял 1000 к одному - и сейчас у него есть возможность поднять сразу сто тысяч фунтов. Это не джек-пот в лото, но тоже неплохо, согласитесь.

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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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10.05  22:00 Астон Вилла ... Ливерпуль 6.60 4.80 1.47
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