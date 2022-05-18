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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Ливерпуля» покинул стадион после матча с «Саутгемптоном» на костылях

18 Мая 2022 • 08:04 Комментировать
Саутгемптон
1:2
Ливерпуль
окончен

Английский защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил травму в поединке английского чемпионата с «Саутгемптоном».

24-летний английский футболист получил травму левой ноги в первой половине матча со «святыми» и не смог выйти на второй тайм. Вместо Гомеса на поле появился Джордан Хендерсон. После окончания матча защитник покинул стадион «Сент-Мэри» на костылях и в специальном защитном ботинке.

Напомним, что «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» со счётом 2:1. За тур до окончания чемпионата подопечные Юргена Клоппа на один балл отстают от лидирующего «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Джо Гомес
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