Защитник «Ливерпуля» покинул стадион после матча с «Саутгемптоном» на костылях

Английский защитник «Ливерпуля» Джо Гомес получил травму в поединке английского чемпионата с «Саутгемптоном».

24-летний английский футболист получил травму левой ноги в первой половине матча со «святыми» и не смог выйти на второй тайм. Вместо Гомеса на поле появился Джордан Хендерсон. После окончания матча защитник покинул стадион «Сент-Мэри» на костылях и в специальном защитном ботинке.

Напомним, что «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» со счётом 2:1. За тур до окончания чемпионата подопечные Юргена Клоппа на один балл отстают от лидирующего «Манчестер Сити».