Казанский: «Ливерпуль» потерял очень много эмоций в финале Кубка Англии

Российский комментатор Денис Казанский поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в АПЛ между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном».

Комментатор сказал «РБ-Спорту», что мерсисайдская команда потеряла очень много сил и эмоций в финальном поединке Кубка Англии с «Челси», так ещё и со «святыми», скорее всего, не сыграют Салах и ван Дейк. Казанский отметил, что «Ливерпуль» всё равно является фаворитом этого матча, так как только победа позволит «красным» остаться в чемпионской гонке.

Напомним, что встреча между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» состоится сегодня в 21.45 по московскому времени. Дружина Клоппа на данный момент занимает вторую строчку в таблице АПЛ.