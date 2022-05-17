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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Казанский: «Ливерпуль» потерял очень много эмоций в финале Кубка Англии

17 Мая 2022 • 11:15 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
7.70 5.20 1.38
Через 9 ч. 33 мин.

Российский комментатор Денис Казанский поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего поединка в АПЛ между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном».

Комментатор сказал «РБ-Спорту», что мерсисайдская команда потеряла очень много сил и эмоций в финальном поединке Кубка Англии с «Челси», так ещё и со «святыми», скорее всего, не сыграют Салах и ван Дейк. Казанский отметил, что «Ливерпуль» всё равно является фаворитом этого матча, так как только победа позволит «красным» остаться в чемпионской гонке.

Напомним, что встреча между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» состоится сегодня в 21.45 по московскому времени. Дружина Клоппа на данный момент занимает вторую строчку в таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Саутгемптон Английская Премьер-лига Денис Казанский
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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