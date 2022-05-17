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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хендерсон: «Я должен был поддержать Маунта после серии пенальти, он отличный парень»

17 Мая 2022 • 15:58 Комментировать
Саутгемптон
...
Ливерпуль
7.80 5.20 1.37
Через 5 ч. 2 мин.

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон похвалил своего партнёра по сборной Англии Мэйсона Маунта, который в прошлую субботу не смог реализовать пенальти в послематчевой серии финала Кубка Англии.

«Вы знаете, насколько хорош «Челси». Конечно, им неприятно промахиваться с пенальти. Я знал, что Маунт будет очень расстроен. Если честно, он наверняка не хотел, чтобы я подошёл и подбодрил его, но я просто должен был оказать ему небольшую поддержку, потому что он отличный игрок, отличный парень и он еще очень молод», – цитирует Хендерсона Liverpool Echo.

Напомним, что недавно «Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии и добыл свой второй трофей в сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ливерпуль Джордан Хендерсон Мэйсон Маунт
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САУТГЕМПТОН ЛИВЕРПУЛЬ
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17.05  21:45 Саутгемптон ... Ливерпуль 6.80 5.20 1.43
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