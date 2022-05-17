Хендерсон: «Я должен был поддержать Маунта после серии пенальти, он отличный парень»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон похвалил своего партнёра по сборной Англии Мэйсона Маунта, который в прошлую субботу не смог реализовать пенальти в послематчевой серии финала Кубка Англии.

«Вы знаете, насколько хорош «Челси». Конечно, им неприятно промахиваться с пенальти. Я знал, что Маунт будет очень расстроен. Если честно, он наверняка не хотел, чтобы я подошёл и подбодрил его, но я просто должен был оказать ему небольшую поддержку, потому что он отличный игрок, отличный парень и он еще очень молод», – цитирует Хендерсона Liverpool Echo.

Напомним, что недавно «Ливерпуль» обыграл «Челси» в финале Кубка Англии и добыл свой второй трофей в сезоне.