Клопп заявил, что в игре с «Саутгемптоном» не будет многих игроков старта

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил журналистам, что в игре с «Саутгемптоном» даст отдохнуть нескольким игрокам основного состава.

«Мне придется принять много решений», — сказал Клопп. «Могу обещать, что мы составим команду только по одной причине: попытаться выиграть игру в Саутгемптоне», - сказал наставник «Ливерпуля».

Он добавил, что овертайм в финале Кубка Англии сыграл большую роль в плане усталости игроков основного состава. «Ливерпуль» продолжает борьбу за первое место в АПЛ.

Команде Клоппа необходимо выиграть два оставшихся матча и ждать, чтобы «Манчестер Сити» совершил ошибку в игре против «Астон Виллы».